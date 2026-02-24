Il lancio dei biglietti per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La causa è l’apertura delle vendite, che permette di acquistare i pass per assistere alle gare in tutte le discipline. Sono disponibili diverse categorie di biglietti, tra cui quelli per le cerimonie di apertura e chiusura. La domanda cresce rapidamente, e molti si preparano a prenotare i propri posti per vivere l’evento.

L’attesa per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già iniziata, e la grande domanda riguarda naturalmente i biglietti. Ecco una guida completa per non perdere nemmeno un istante delle gare, dalle sessioni sportive alle cerimonie di apertura e chiusura. Biglietti digitali: come funziona. Tutti i biglietti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali sono strettamente nominativi e disponibili solo in formato digitale. Per accedervi, è necessario scaricare l’app gratuita Tickets MilanoCortina2026 e usare le stesse credenziali con cui si è effettuato l’acquisto. L’app consente di: Rinominare i biglietti (modificare il nome del possessore). 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Olimpiadi 2026: stadi, biglietti, mascotte e tutto quello che c’è da sapere sui Giochi di Milano-Cortina

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: FantaSanremo: ecco la squadra che promuove l’accessibilità (e regala il biglietto per le Paralimpiadi); Milano Cortina 2026, l’impatto economico (e non solo) delle Olimpiadi invernali; No, alla cronaca della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi non ci sarà Petrecca; Biglietti per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapere.

Biglietti per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapereL'attesa per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già iniziata, e la grande domanda riguarda naturalmente i biglietti. Ecco una guida ... funweek.it

Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Milano-Cortina: 'dal 6 marzo Paralimpiadi non spegnere riflettori, avanti impegno Difesa' - @Adnkronos Il mondo intero - e non solo l'Italia - ha seguito con emozione e partecipazione questi straordinari Giochi invernali e la cerimonia di chiusura della fase x.com

A Verona il convegno sull’importanza dei fisioterapisti per gli atleti paralimpici in vista delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, con ospiti d’onore Martina Caironi e Simone Salvagnin. - facebook.com facebook