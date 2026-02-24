Bicchielli-Pierro FI | Provinciali non indette a Salerno Piantedosi spieghi

Tempo di lettura: < 1 minuto I deputati salernitani di Forza Italia Pino Bicchielli e Attilio Pierro hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla mancata indizione delle elezioni per la presidenza della Provincia di Salerno nei termini previsti dalla legge. Come rende noto un comunicato, nel testo si richiama l'articolo 1, comma 79, della legge 562014 (legge Delrio), che prevede l'indizione delle elezioni entro novanta giorni dalla decadenza del presidente. "Il termine – sottolineano gli esponenti azzurri – è funzionale a garantire la continuità democratica dell'ente ed evitare una gestione prolungata in regime di supplenza".