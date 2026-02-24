Biathlon Giacomel ablazione al cuore dopo malore a Olimpiadi

Tommaso Giacomel ha subito un’ablazione al cuore dopo un malore durante la gara di biathlon a Anterselva, causato da un’anomalia di conduzione elettrica atriale. I medici hanno scoperto un problema che ha richiesto un intervento per stabilizzare il ritmo cardiaco. La decisione di intervenire è arrivata dopo gli approfondimenti clinici svolti subito dopo l’episodio. Giacomel si sta riprendendo, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione.

Roma, 24 feb. (askanews) – Una anomalia di conduzione elettrica atriale. E’ quanto emerso dagli accertamenti clinici effettuati da Tommaso Giacomel per individuare i motivi del malore che lo aveva costretto al ritiro quando era al comando della 15km mass start di biathlon ai Giochi ad Anterselva. Per risolvere il problema, Giacomel è stato sottoposto ad ablazione cardiaca presso l’ospedale Galeazzi di Milano. Intervento perfettamente riuscito e un paio di giorni di degenza nella struttura ospedaliera. Tra 15 giorni nuovi controlli e, in caso di esito positivo, la ripresa dell’attività agonistica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tommaso Giacomel, l'aggiornamento dopo il malore alle Olimpiadi: Ablazione al cuore, tra due settimane nuovi testTRENTO. Il fuoriclasse trentino del biathlon Tommaso Giacomel è stato sottoposto ad un'operazione di ablazione al cuore dopo il malore accusato durante le Olimpiadi – mentre si trovava in testa nella ... ildolomiti.it

Giacomel, le condizioni dopo il malore alle Olimpiadi e l'ablazione al cuoreUna anomalia di conduzione elettrica atriale. E’ quanto emerso dagli accertamenti clinici effettuati da Tommaso Giacomel per individuare i motivi del malore che lo aveva costretto al ritiro quando era ... sport.sky.it

ULTIM'ORA BIATHLON Nuovi test per #Giacomel dopo il malore nella mass start olimpica: evidenziata un'anomalia di conduzione elettrica a livello atriale, sarà dimesso dall'ospedale giovedì, tra due settimane altri controlli #SkySport x.com

