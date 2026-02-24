Biathlon Dorothea si ritira Sinner si congratula | Che carriera

Dorothea ha annunciato il ritiro dal biathlon dopo aver conquistato quattro medaglie olimpiche e numerosi titoli mondiali, tra cui due Coppe del Mondo. La decisione deriva dalla volontà di dedicarsi ad altri progetti personali, lasciando un’eredità di successi nel circuito internazionale. Sinner ha subito espresso apprezzamento per la carriera della atleta, riconoscendo il suo contributo allo sport. La notizia ha suscitato reazioni tra appassionati e colleghi.

Roma, 24 feb. (askanews) – Quattro medaglie olimpiche, 12 mondiali, 4 ori iridati, 2 Coppe del Mondo generali, 4 Coppe di specialità. Con questi titoli e non solo Dorothea Wierer è stata la fuoriclasse assoluta del biathlon azzurro, costruendosi un’avventura che ha avuto il suo epilogo proprio recentemente, con il ritiro ufficiale annunciato, a 35 anni, dopo le ultime Olimpiadi di Milano-Cortina. E a sugellare il suo addio agonistico sono arrivati anche i complimenti di un altro campione italiano, Sinner. Il n.2 attuale del tennis mondiale ha pubblicato su Instagram una story per congratularsi con la biatleta classe 1990. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

