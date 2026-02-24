Biathlon ablazione al cuore e stagione finita per Giacomel | Sono distrutto

Tommaso Giacomel si sottopone a un intervento di ablazione al cuore dopo aver scoperto un'anomalia di conduzione elettrica, che ha provocato la fine prematura della sua stagione di biathlon. Il 25enne si sente devastato, ma sa che l’intervento è necessario per rimettersi in forma. Il medico ha evidenziato la presenza di un problema che richiede un trattamento immediato. La sua ripresa richiederà tempo e attenzione.

Roma, 24 febbraio – Tommaso Giacomel, 25 anni, è stato sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca dopo che uno studio elettrofisiologico ha rilevato “un'anomalia di conduzione elettrica a livello atriale”, come riporta un comunicato della Fisi. L'azzurro, venerdì scorso, si era ritirato dopo due poligoni nella prova della Mass Start olimpica del biathlon, ad Anterselva, perché non si sentiva bene. L'intervento è perfettamente riuscito. Giacomel, prosegue la nota, “verrà dimesso giovedì mattina e fra due settimane si sottoporrà a ulteriori controlli già programmati che, una volta superati, gli consentiranno di tornare ad allenarsi regolarmente”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

