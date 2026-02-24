berardi numeri da aspirante azzurro

Berardi ha segnato 12 gol in questa stagione, motivo per cui molti lo considerano pronto a trasferirsi all’Italia. La causa principale del suo possibile cambio squadra è la richiesta di un club più grande, che cerca un attaccante capace di fare la differenza. I dirigenti stanno monitorando attentamente la situazione, mentre il giocatore si concentra sul migliorare le sue prestazioni. L’attenzione si concentra ora sulla finestra di mercato in arrivo.

Il ‘tormentone’ sul suo possibile addio il mercato di gennaio ce lo ha risparmiato, ma questa estate vedrete che ricomincia. E’ invece già ricominciato quello, di tormentoni, su Domenico Berardi e l’azzurro. Poco da fare, se il Sassuolo vuol fare notizia ha bisogno del suo giocatore più forte di sempre, ovvero il fantasista calabrese che con la doppietta – la seconda stagionale – realizzata venerdi sera contro il Verona ha portato il suo bottino stagionale a 7 gol e 4 assist in 16 partite. E più in generale si è preso un posto di tutto riguardo nella ‘hall of fame’ del calcio di casa nostra. Perché i 129 gol segnati in A – in 330 presenze, ai lettori i calcoli del caso - dal fantasista calabrese lo hanno piazzato davanti ad Andriy Shevchenko (127) e un certo Gianni Rivera (128), non proprio due comprimari, e a pari merito con Lautaro Martinez piazzandolo al 47mo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre nella massima serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Napoli, l’azzurro è un caso: i numeri del suo 2026 sono da incuboIl Napoli si trova di fronte a una fase difficile dopo la sconfitta per 3-0 in casa della Juventus.

Sassuolo, Berardi tocca quota 128 gol in Serie A: superato Shevchenko, agganciato Rivera. Numeri clamorosi del numero 10 neroverde!Domenico Berardi ha segnato il suo gol numero 128 in Serie A, un traguardo che lo fa superare Shevchenko e avvicinare Rivera.