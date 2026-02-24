Benigni negli Epstein file con Bannon? Lo screenshot di Repubblica è un fake e c’entra Woody Allen

Un falso screenshot di Repubblica collega il nome di Roberto Benigni alle conversazioni tra Epstein e Bannon, creando confusione. La diffusione di questa immagine è stata alimentata da una bufala che coinvolge anche Woody Allen. La fake news ha raggiunto molti utenti, generando polemiche e dubbi sulla veridicità delle informazioni. La diffusione di queste notizie infondate continua ad alimentare il clima di disinformazione online.

Oltre al caso Rula Jebreal, si riscontrano indiscrezioni e bufale legate agli Epstein Files. Circola lo screenshot di un presunto articolo di Repubblica con il titolo “Spunta il nome di Roberto Benigni nelle conversazioni tra Epstein e Bannon “. L’immagine mostra le foto di Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 mentre era detenuto con accuse di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, e di Benigni, regista e attore premio Oscar nel 1999 per La vita è bella. Si tratta di un’immagine alterata per screditare Roberto Benigni. Per chi ha fretta. Lo screenshot con il nome di Roberto Benigni è stato manipolato. 🔗 Leggi su Open.online

Epstein: nuove foto con Trump, Clinton, Gates, Woody Allen e BannonNuove foto emerse collegano Epstein a figure di spicco come Trump, Clinton, Gates, Woody Allen e Bannon.

Chi è Chiara Baschetti, modella e attrice romagnola cercata più volte da Epstein nei file: invitata anche a cena a Parigi con Woody AllenIl nome di Chiara Baschetti, modella e attrice di Santarcangelo di Romagna, è stato citato più volte nei file di Epstein, che la cercava ripetutamente e la invitava a cene a Parigi con Woody Allen.

Negli Epstein files abbiamo trovato anche Berlusconi e Grillo (oltre al già citato Salvini)Wired ha scandagliato i documenti rilasciati dal dipartimento di Giustizia statunitense trovando file che fanno riferimento all'ex presidente del Consiglio e all'ex leader del Movimento 5 stelle ... wired.it

No, non è vero che Benigni è nominato nei file del caso EpsteinNo, non è vero che Benigni è nominato nei file del caso Epstein, dato contenuto in un post X con un titolo manomesso (anche male) con sistemi di editing video di un articolo di Repubblica. bufale.net

