Benfica Rui Costa difende Prestianni | È tutto fuorché razzista posso garantirlo! E l’aggressione di Valverde…

Rui Costa, dirigente del Benfica, difende Prestianni dopo le accuse di comportamento razzista, spiegando che si tratta di un malinteso. La discussione tra i giocatori è stata più accesa del previsto, con Valverde coinvolto in una rissa che ha attirato l’attenzione. Costa afferma che il suo giocatore non ha mai avuto intenzioni offensive e chiede di evitare giudizi affrettati. La vicenda continua a essere oggetto di discussione tra tifosi e media.

Il presidente del Benfica Rui Costa definisce "ingiusta" la sospensione di Prestianni in vista della sfida con il Real MadridRui Costa, presidente del Benfica, critica la sospensione di Prestianni, che impedisce al giovane attaccante di scendere in campo contro il Real Madrid. Il Benfica nega l'insulto razzista di Prestianni a Vinicius e pubblica un video insensato per dimostrarloIl Benfica ha diffuso un video per smentire l'accusa di insulti razzisti di Prestianni a Vinicius durante la partita contro il Real Madrid, dopo che alcuni tifosi avevano segnalato un episodio spiacevole.