Benevento chiuso definitivamente locale confiscato a criminalità organizzata

Il locale di Benevento, confiscato alla criminalità organizzata, è stato chiuso definitivamente perché continuava a operare illegalmente nonostante fosse formalmente sotto gestione giudiziaria dal 2022. Le forze dell’ordine hanno scoperto che la titolare ancora gestiva il locale, violando le restrizioni imposte. La decisione di chiudere l’attività mira a impedire ogni possibile aggancio alle attività illecite. La chiusura rappresenta un passo deciso contro le infiltrazioni criminali nel settore commerciale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un locale destinato alla somministrazione di cibi e bevande di Benevento, formalmente gestito dal 2022 da un coadiutore giudiziario ma che continuava ad essere condotto dalla titolare, è stato chiuso definitivamente dalla Polizia di Stato. La titolare, 49 anni di Benevento, è moglie di un 51enne del posto, noto alle forze dell’ordine con numerosi precedenti per stupefacenti, usura, estorsione, riciclaggio, truffa e gioco d’azzardo. Dagli accertamenti della polizia è emerso che la donna aveva continuato a svolgere attivamente il suo ruolo di titolare e gestore dell’esercizio commerciale non rispettando le misure di prevenzione sussistenti sul bene confiscato, come disposto dell’autorità nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Latina, allarme criminalità organizzataA Latina cresce l’allarme per la presenza di clan mafiosi.

Allarme mafia. Pg: "Attenzione alla criminalità organizzata"La procura mette in guardia: la mafia cinese in Italia si fa sempre più difficile da combattere.