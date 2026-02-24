bene gli incassi senza zalone

Gli incassi cinematografici di febbraio sono stati positivi, grazie a tre nuovi film in top ten e a una forte conferma di successo. La crescita del +32% rispetto allo stesso mese del 2025 dimostra che il pubblico torna a riempire le sale, anche senza la spinta di Zalone. Gli esercenti continuano a beneficiare di questa ripresa, che porta nuova linfa al settore. La tendenza sembra destinata a proseguire nei prossimi mesi.

Tre novità in top ten e una conferma importante. Quella di un febbraio su grande schermo che continua a riservare gioie agli esercenti, dato importante perché, ormai, l'effetto Zalone è finito e il +32% su analogo mese 2025 è un dato considerevole. Insomma, il 2026 meglio di così non poteva iniziare per chi gestisce le sale cinematografiche. A partire da Cime Tempestose (foto), ancora primo, che ha già staccato biglietti per 7.892.107 euro, grazie al passaparola (soprattutto femminile) che sta riempiendo le proiezioni. La novità più grande in classifica la si trova al secondo posto, con il dramedy Rental Family Nelle vite degli altri, con Brendan Fraser che, in Giappone, è un attore che sbarca il lunario impersonando familiari o amici, a pagamento; il film ha debuttato con 578. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

