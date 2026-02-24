benavidez punta al controllo del cinco de mayo contro ramirez

David Benavidez cerca di dominare il Cinco de Mayo perché vuole rafforzare la sua posizione nel mondo del pugilato. Ha scelto il peso cruiserweight per dimostrare la sua versatilità e conquistare più pubblico. La sua sfida contro Ramirez rappresenta un passo importante in questa strategia. La sfida si svolge in un momento chiave, con l’obiettivo di attirare l’attenzione degli appassionati. La vittoria potrebbe cambiare il suo percorso nel pugilato professionistico.

David Benavidez sta impiegando la categoria cruiserweight come palcoscenico strategico per ridefinire il controllo sul weekend pugilistico più redditizio. L’incontro contro Gilberto Ramirez a quota 200 lb ha un peso specifico, ma l’obiettivo reale è mutare la percezione pubblica della data di Cinco de Mayo, rendendola un appuntamento costruito attorno alle sue prestazioni e alla sua abilità sul ring. Il periodo festivo per eccellenza ha storicamente trovato radici sotto l’egida di campioni che hanno segnato la storia recente della boxe, come Canelo Alvarez, con una continuità che rimanda a figure leggendarie quali Julio Cesar Chavez, Oscar De La Hoya e Floyd Mayweather. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Benavidez deve dimostrare il suo valore contro Ramirez, secondo l'allenatoreDavid Benavidez affronta Gilberto “Zurdo” Ramirez in un match che potrebbe decidere il suo futuro nella categoria supermedio.

Gilberto Ramirez vede in Benavidez un avversario più ostico di Jai OpetaiaGilberto Ramírez si prepara ad affrontare il prossimo avversario, David Benavidez, che molti considerano più difficile di Jai Opetaia.

