Beatles in sinfonia | 40 musicisti rileggono i Fab Four a Sacile

La Fvg Orchestra rilegge in chiave sinfonica i Beatles a Sacile: un omaggio ai Fab Four con 40 maestri diretti da Paolo Paroni Mercoledì 25 febbraio 2026, alle 20:45, il Teatro Zancanaro di Sacile ospiterà un evento musicale di rilievo: All You Need Is Love – Beatles in Symphony. La Fvg Orchestra, composta da 40 musicisti, si esibirà in un concerto che rilegge in chiave sinfonica le melodie immortali dei Beatles, diretti dal maestro Paolo Paroni. L’iniziativa fa parte della stagione teatrale organizzata dal Circuito ERT e dal Comune di Sacile. I brani dei Beatles sono stati riarrangiati in chiave sinfonica dai maestri Daniele Russo e Valter Sivilotti, che hanno valorizzato l’essenza melodica e armonica delle composizioni originali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

