Be Comics! Be Games! arriva a Torino

Be Comics! Be Games! arriva a Torino perché il nuovo evento vuole portare appassionati e visitatori nel cuore della cultura pop. L’evento si svolge al Lingotto Fiere il 18 e 19 aprile 2026, offrendo esposizioni di fumetti, giochi e merchandise esclusivi. Nei due giorni, si aspetta un afflusso di pubblico interessato a scoprire le novità del settore e a vivere esperienze interattive. La manifestazione promette di diventare un appuntamento fisso per gli appassionati della scena.

Dal 18 al 19 aprile 2026 al Lingotto Fiere di Torino debutta Be Comics! Be Games! Torino il nuovo format, che interpreta in chiave contemporanea le passioni, i linguaggi e le esperienze della cultura pop. La manifestazione nasce dalla partnership tra GL events Italia e Fandango Club Creators, due tra i principali organizzatori di eventi pop a livello nazionale e internazionale. « Be Comics! Be Games! Torino rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso decennale costruito a Lingotto Fiere – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia –. È un progetto che unisce contenuti, organizzazione e impatto economico, valorizzando il ruolo dei quartieri fieristici come infrastrutture fondamentali per eventi complessi ».