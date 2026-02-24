battute a sfondo sessuale ragazzine di 12 13 anni molestate da adulti in un ristorante di pesaro chiamati i carabinieri

Una serie di battute a sfondo sessuale ha portato all’intervento dei carabinieri in un ristorante di Pesaro, dove adolescenti tra i 12 e i 14 anni sono state molestate da alcuni adulti. Le giovani sono state avvicinate con complimenti e commenti inappropriati, creando un clima di disagio. La polizia ha ascoltato le testimonianze delle vittime e avviato le indagini necessarie. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

PESARO Le battutine e i “complimenti” a sfondo sessuale, ragazze tra i 13 e i 14 anni molestate in un ristorante. Intervengono i carabinieri. Il fatto è successo domenica sera in un ristorante di Pesaro, in zona Cinque Torri. Un gruppo di dodici ragazze tra i 13 e i 14 anni è stato il bersaglio di alcuni commenti a sfondo sessuale da parte di alcuni uomini seduti al tavolo accanto. Le frasi Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti, gli adulti avrebbero rivolto alle giovani pesanti frasi sessualmente esplicite nel corso della serata. La situazione è definitivamente esplosa nel momento in cui il gruppo di ragazzine si stava preparando a lasciare il locale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

