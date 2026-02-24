Bat tecnologia per il contrasto all’inquinamento da carcasse di auto rubate Ciliento azioni criminali sia contro il patrimonio dei singoli cittadini che contro l' ambiente

Bat ha sviluppato una tecnologia per contrastare l’inquinamento causato dal riciclo illegale di carcasse di auto. La causa risiede nelle azioni criminali che danneggiano sia i proprietari che l’ambiente. Un nuovo sistema informatico, progettato per monitorare e controllare il territorio, sarà installato nelle zone più a rischio. La Regione Puglia ha firmato un contratto per la fornitura e l’implementazione di questa soluzione, che mira a fermare le attività illecite. La sperimentazione partirà nelle prossime settimane.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Con la sottoscrizione del contratto relativo all’affidamento del servizio di progettazione, fornitura a noleggio, installazione, configurazione e manutenzione full service di un sistema informatico integrato di controllo e sorveglianza del territorio, la Regione Puglia attua una delle prime azioni previste dall’Accordo sottoscritto con la Prefettura di Barletta-Andria-Trani nel novembre 2025. Un Accordo che prevede la realizzazione di attività di interesse comune per il contrasto dell’inquinamento da smembramento e abbandono di carcasse di veicoli rubati, resosi necessario proprio perché la provincia Bat è tra le più colpite d’Italia da questo fenomeno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

