Bastoni dai fischi di Lecce alle gravi accuse di razzismo | adesso basta!

Bastoni ha ricevuto fischi a Lecce e poi è stato coinvolto in accuse di razzismo, causando tensioni tra tifosi e giocatori. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra gli appassionati di calcio, con alcuni che chiedono maggiore rispetto e altri che difendono la libertà di espressione. Le polemiche si sono concentrate anche sui social, dove sono stati condivisi video e commenti accesi. La situazione rimane al centro di discussioni tra esperti e tifosi.

di Giuseppe Colicchia Il caso Bastoni non smette di creare ulteriori polemiche e anche contro il Lecce si è seguita la scia della controversia. Il caso Bastoni continua a far discutere animatamente e a mantenere altissima la tensione mediatica attorno all’ Inter. L’episodio controverso avvenuto durante il recente scontro diretto contro la Juventus, che ha portato all’espulsione di Kalulu a causa di una palese simulazione, ha scatenato una vera e propria bufera. Nonostante la chiara ammissione di colpa, le polemiche calcistiche faticano a placarsi. La società nerazzurra ha l’intenzione di voltare pagina in maniera definitiva, forte delle scuse pubbliche presentate dal proprio tesserato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bastoni travolto dai fischi, il ‘castigo’ in Lecce-Inter per caso KaluluAlessandro Bastoni ha ricevuto una pesante accoglienza dai tifosi di Lecce, che lo hanno fischiato durante il match che l'Inter ha vinto 2-0.

Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni riceve fischi dal pubblico di Lecce dopo il caso di simulazione contro la Juventus.

Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni sommerso di fischi al Via del Mare durante Lecce-Inter dopo il caso simulazione contro la Juve ... fanpage.it

Bastoni da capitano Inter: il pieno di fischi a Lecce e un giallo annunciato per il derby...Il marchio di Inter-Juve sul difensore, che nel finale va a cercare un fallo per essere squalificato col Genoa ... tuttosport.com

CORRIERE DELLO SPORT: “Fischi a Bastoni a Lecce Un dissenso, nei confronti di Bastoni, non organizzato ma piovuto da disparate zone dell’impianto ad eccezione della Curva Nord: la frangia calda del tifo giallorosso ha pensato solo a spingere i propri b - facebook.com facebook

CdS - #Bastoni e i fischi di Lecce: colpa dei "rinnegati". #DeVrij capitano Nessun caso x.com