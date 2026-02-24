Baskonia campione della Copa del Rey 2026 | la festa di Vitoria-Gasteiz

Baskonia ha vinto la Copa del Rey 2026, grazie alla vittoria sul campo contro una squadra forte. La causa principale è stata la determinazione dei giocatori e la strategia efficace adottata durante la partita. La vittoria ha portato i tifosi a invadere la piazza principale di Vitoria-Gasteiz, dove si sono radunati per festeggiare. La squadra ha già raggiunto il centro città, tra cori e festeggiamenti spontanei, lasciando un segno indelebile nella storia locale.

Los nuestros ya han llegado a la plaza de la Virgen Blanca pic.twitter.comaa5PQDFti3 ¡Así ha entrado @Baskonia en la Plaza de la Virgen Blanca!#CopaACB pic.twitter.comzkS5g3TQH8 LA CONEXIÓN ENTRE BASKONISTAS Y GALBIATI??#CopaACB @Baskonia pic.twitter.comdqmeOAVyEw La conexión de Paolo y los baskonistas es?? pic.twitter.comncj7fyrevD?? En el Buesa ya suena bien el BOMBO, pero. tocarlo delante de MILES DE PERSONAS para celebrar que eres CAMPEÓN de #CopaACB es indescriptible. Una grande celebrazione ha accompagnato il ritorno del baskonia a vitoria-gasteiz, in seguito al trionfo ottenuto nella copa del rey 2026. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Baskonia, aggiornamento infortuni: Diop fuori, Kurucs incerto per la Copa del ReyIl Kosner Baskonia ha annunciato che il giocatore Diop resta fuori a causa di un infortunio subito nel derby contro Surne Bilbao, mentre Kurucs non è ancora sicuro di partecipare alla Copa del Rey. Trent Forrest guida il Baskonia alla vittoria nella Copa del Rey 2026, battendo il Real MadridTrent Forrest ha guidato il Baskonia alla vittoria nella Copa del Rey 2026, grazie a una prestazione decisiva nella partita decisiva contro il Real Madrid. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Copa del Rey 2026, Capolavoro di Paolo Galbiati: Baskonia campione!; Trent Forrest MVP della Copa del Rey 2026: Baskonia campione, Real Madrid battuto a Valencia; Quarto di finale | Baskonia - La Laguna Tenerife Copa del Rey; BM ON COPA DEL REY / TRIPUDIO GALBIATI, BATTE IL REAL 100-89 E SOLLEVA LA SECONDA COPPA IN DUE ANNI! di Elio De Falco. Galbiati conquista la Copa del Rey con Baskonia: «Sono un sopravvissuto, giochiamo per i ricordi»Il capolavoro di Paolo Galbiati, che a un anno di distanza dalla vittoria della sua seconda Coppa Italia alza al cielo la sua prima Copa del Rey, vinta con ... pianetabasket.com Un brianzolo sul tetto di Spagna: chi è l'allenatore che ha fatto l'impresa in Copa del ReyIl tecnico brianzolo Paolo Galbiati conquista la Copa del Rey 2026 col Baskonia battendo il Real Madrid di Scariolo. monza-news.it Due allenatori italiani si sono resi protagonisti di due imprese contro le grandi di Spagna: una nel basket e una nel calcio. L'impresa di Paolo Galbiati con il suo Baskonia resterà nella bacheca del club di Vitoria-Gasteiz, dopo un uno-due micidiale che ha colpi - facebook.com facebook