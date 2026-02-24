Basket serie C Santarcangelo batte il Pisaurum nel recupero e compie un balzo in avanti in classifica

Santarcangelo si aggiudica il recupero contro il Pisaurum grazie a una prestazione convincente, sfruttando il momento di pausa delle altre squadre. I giocatori degli Angels hanno dominato la partita, portando a casa una vittoria importante per la classifica. La vittoria permette alla squadra di salire di posizione e di avvicinarsi alle prime in classifica. Il risultato cambia gli equilibri del campionato e dà fiducia al team.

© Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Santarcangelo batte il Pisaurum nel recupero e compie un balzo in avanti in classifica

Bel salto in alto degli Angels, che con tutte le squadre ferme per la settimana di pausa riescono a guadagnare due punti col successo nel recupero in casa del Pisaurum. Nella storica palestra di Baia Flaminia, a Pesaro, il gruppo di coach Tassinari gioca con intelligenza ed energia, fugge via nel secondo tempo e chiude con un significativo 51-76. Il primo tempo è giocato con attenzione, ma il Pisaurum tiene e la gara resta in sostanziale equilibrio (33-34 al 10'). Di ritorno dagli spogliatoi i clementini cambiano passo, aumentano il ritmo e mettono insieme il break decisivo. Funziona tutto nel modo migliore, compresa una difesa che concede ai padroni di casa appena 18 punti in tutto il secondo tempo.