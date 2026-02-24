Basket serie c Abc quarto successo consecutivo Espugnato il Pala Coverciano

Il successo dell’Abc Castelfiorentino contro la Polisportiva Pino Firenze è stato determinato dalla loro difesa più compatta e dalla precisione nei tiri da tre punti. La squadra ha dominato il quarto quarto, aumentando il divario e portando a casa la vittoria. I giocatori hanno mostrato grande concentrazione e determinazione, sfruttando ogni occasione offensiva. La vittoria segna il quarto risultato positivo consecutivo per l’Abc, che punta a mantenere alta la propria serie.

Pino Firenze 68 Abc Castelfiorentino 82 POLISPORTIVA PINO FIRENZE: Renna 8, Geppetti, Lippi 12, Giraldi, Sciclone, Torricini, Forzieri 8, Dionisi 4, Calamassi 10, Pacini 14, Lonati 12. All.: Borsetti. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez n.e., Lazzeri 18, Ticciati 2, Corbinelli n.e., Talluri 3, Berni 5, Torrigiani 21, Marchetti n.e., Landi 4, Cantini 2, Mancini 10, Pedicone 17. All.: Betti. Arbitri: Liverani di Livorno e Tabarin di Pistoia. Parziali: 21-23; 37-46; 51-66. FIRENZE – Quarta vittoria consecutiva per l'Abc Solettificio Manetti, che espugnando il Pala Coverciano conferma il cambio di passo delle ultime partite.