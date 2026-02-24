Basket Oleggio in campo contro la corazzata Pavia

Oleggio Magic Basket affronta Pavia per recuperare una partita della sesta giornata di ritorno di B Interregionale. La squadra si prepara con determinazione, sapendo che questa sfida rappresenta un’occasione importante per migliorare la classifica. I giocatori si sono allenati intensamente negli ultimi giorni, concentrandosi sulle strategie offensive e difensive. La partita si svolgerà domani sera alle 20, in un palazzetto pieno di tifosi pronti a sostenere la squadra.

Oleggi Magic Basket in campo per il recupero della sesta giornata di ritorno di B Interregionale: domani, mercoledì 25 febbraio, alle 20.30 a Boffalora è attesa la corazzata Pallacanestro Pavia 1933, formazione che occupa la terza posizione in classifica. Due gradini più in giù ci sono gli Squali. Un'avversaria che rispetto alla sfida di andata si è rinforzata con gli esperti Claudio Tommasini e Andrea Quarisa, fresco annuncio di pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Basket B, Oleggio perde contro la corazzata milanese Social OsaNella dodicesima giornata del campionato di Basket B, l'Oleggio Magic Basket affronta una delle squadre più forti, Social Osa Milano.

