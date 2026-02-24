Basket donne Serie B Usmate esulta Canegrate ko | Difesa decisiva

L'AS Medical Usmate ha vinto il big match della settima giornata di Serie B femminile perché ha mostrato una difesa più incisiva rispetto a Canegrate. Le giocatrici di casa hanno preso il comando fin dall'inizio, mantenendo il vantaggio grazie a una difesa solida e efficiente. Canegrate ha cercato di recuperare, ma ha sofferto nei momenti cruciali. La partita si è conclusa con il punteggio di 56-45.

Una AS Medical Usmate versione lusso ha vinto il big match della settima giornata del campionato di Serie B femminile, superando per 56-45 Canegrate. "È stata una buonissima prova del collettivo – spiega coach Pasquale De Sena – tutte le giocatrici scese in campo hanno portato il loro mattoncino per costruire quella che per noi è una vittoria importante. La chiave è stata la difesa forte sugli uno contro uno e in mezzo all’area dei tre secondi sulle loro lunghe. L’unica nostra pecca è aver sbagliato qualche tiro da sotto, ma il fatto di avere concesso a una squadra forte come Canegrate di segnare solo 45 punti è un dato significativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket donne Serie B. Troppi infortuni. Usmate crolla in casa GeasNella partita di Serie B tra Geas Sesto e Usmate, le sestesi hanno preso subito il comando e non l’hanno più mollato.

B Femminile – Le giocatrici lanciano una petizione contro la nuova formula delle FinaliDopo che la federazione ha annunciato la nuova formula per le finali di B Femminile, le giocatrici con Rachele Porcu (giocatrice militante in B a Terni) ... basketinside.com

