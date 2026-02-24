Barzanò si cappotta con l’auto sulla provinciale Santa | ragazzo di 29 anni in gravi condizioni

Un incidente sulla provinciale La Santa a Barzanò ha coinvolto un giovane di 29 anni, che ha perso il controllo dell’auto e si è cappottato. La causa sembra essere stata un’improvvisa perdita di stabilità del veicolo, probabilmente legata a una manovra azzardata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale in condizioni gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Barzanò (Lecco), 24 febbraio 2026 – Un automobilista di 29 anni si è cappottato sulla Sp 51 La Santa a Barzanò. L'incidente è successo questa mattina, all'alba delle 6.30 nel tratto di via IV Novembre. Il 29enne, che era al volante di un Suv, ha compiuto tutto da solo: ha sbandato, ha imbardato e il mezzo che guidava si è ribaltato, terminando la corsa sottosopra con il conducente intrappolato all'interno dell'abitacolo. L'arrivo dell'ambulanza . Lo hanno soccorso i sanitari dell' automedica di Areu con i volontari della Croce rossa di Casatenovo. In posto pure i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate, che lo hanno estratto dalla macchina e che hanno messo in sicurezza la zona.

