Baristi vince Alessandra Conti Al Carlino oltre 10mila tagliandi

Alessandra Conti si aggiudica il premio, dopo aver raccolto oltre 10.000 tagliandi presso il bar locale, a causa dell’alto coinvolgimento dei clienti. I giorni di votazioni hanno visto una partecipazione numerosa e appassionata, con molti clienti che hanno espresso il loro sostegno. La redazione ha verificato attentamente ogni coupon per garantire la correttezza della selezione. La cerimonia di premiazione si terrà nelle prossime settimane, con una grande partecipazione di pubblico.

Sono stati giorni intensi, pieni di entusiasmo e partecipazione, e ora, dopo aver verificato con scrupolo ogni singolo coupon arrivato in redazione, è tempo di chiudere anche questa ottava edizione dell'iniziativa, promossa dal Carlino insieme ai partner Fipe (la federazione dei pubblici esercizi), Confcommercio Forlì ed Estados Cafè, dedicata ai baristi più apprezzati di Forlì e del territorio. Nella redazione forlivese del Carlino sono arrivati complessivamente 10.310 tagliandi. È un bel risultato, in un'edizione con tanti nuovi protagonisti rispetto al passato, capace di raccontare la partecipazione e l'entusiasmo dei lettori.