Bariano maranza forzano la porta degli ambulatori e fanno scattare l’allarme antincendio

A Bariano, un gruppo di individui ha forzato la porta laterale di un ambulatorio medico, scatenando l’allarme antincendio e attirando l’attenzione dei residenti. La loro azione ha causato scompiglio tra i presenti, che hanno visto le luci lampeggiare fuori dagli uffici comunali. Nessuno sa ancora cosa cercassero o se siano riusciti a entrare. La scena si è conclusa con l’arrivo delle forze dell’ordine.

Bariano. Hanno forzato la porta laterale degli ambulatori medici e sono entrati nei locali comunali, facendo scattare l’allarme antincendio. È accaduto domenica 22 febbraio, attorno alle 17.30, allo Stallo della Misericordia di Bariano. Secondo quanto potuto ricostruire, gli autori della bravata sarebbero un gruppo di “ maranza ”. Dopo aver danneggiato l’ingresso secondario, si sarebbero introdotti all’interno probabilmente per fumare. La loro presenza ha attivato il sistema antincendio, rendendo evidente l’intrusione. Coinvolta anche la biblioteca comunale. L’amministrazione comunale ha presentato formale denuncia per permettere alle forze dell’ordine di acquisire e analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza e avviare le indagini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Forzano la porta e fanno irruzione nella libreria: caos e danni per una manciata di euroHanno forzato una porta nella notte tra sabato e domenica e sono entrati nella libreria Giunti al Punto di Rio Terà Foscarini, probabilmente usando un piede di porco.

Allarme all’ex Cavarzerani: movimenti sospetti fanno scattare l’intervento nella notteNella notte, le forze dell’ordine sono intervenute all’ex Cavarzerani dopo una segnalazione di movimenti sospetti.