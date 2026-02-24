Barcollo ma non mollo | Elettra Lamborghini inciampa e rischia di cadere sul Green Carpet del Festival di Sanremo 2026

Elettra Lamborghini inciampa sul Green Carpet del Festival di Sanremo 2026, rischiando di cadere, a causa di una scarpa scivolosa. La cantante si è fermata subito, ma il video dell’incidente ha già fatto il giro dei social, attirando commenti e curiosità. La scena ha catturato l’attenzione dei presenti e degli utenti online, che hanno commentato con simpatia. La sua reazione ha dimostrato determinazione, nonostante il piccolo incidente.

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora ufficialmente iniziato, ma Elettra Lamborghini ha già conquistato la scena e l’attenzione dei social. La cantante, in gara in questa 76esima edizione con il brano Voilà, è stata protagonista di un piccolo fuoriprogramma durante la consueta sfilata sul Green Carpet, il lungo tappeto allestito all’esterno del Teatro Ariston per presentare al pubblico i 30 Big in gara. L’incidente sfiorato e il recupero con stile. Ultima artista in scaletta a sfilare sulla passerella, Elettra Lamborghini ha catturato subito i flash dei fotografi indossando un elegante abito a sirena in velluto nero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elettra Lamborghini inciampa sul Green Carpet di Sanremo e rischia di cadere: “Barcollo ma non mollo”Elettra Lamborghini ha rischiato di cadere mentre camminava sul Green Carpet di Sanremo a causa della tensione.

Elettra Lamborghini inciampa sul carpet di Sanremo 26, poi fa un regalo alle conduttrici del PrimaFestival: il videoElettra Lamborghini ha rischiato di cadere sul tappeto rosso di Sanremo 2026 a causa di un dettaglio poco attento.

L'intervista a Elettra Lamborghini - Festival di Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: A villa Butera arriva la mostra: Io Barcollo ma non MOLLO!® Girls: un inno alla resilienza e alla solidarietà femminile.; Talent - aut: al Teatro Marcello Puglisi lo show che porta sul palco il talento dei ragazzi con disabilità; Elettra Lamborghini sfiora la caduta sul green carpet di Sanremo e ci ironizza sui social: Barcollo ma non mollo; Palermo-Sudtirol: Ranocchia illumina, Palumbo è ovunque. Le pagelle.

Elettra Lamborghini inciampa sul Green Carpet di Sanremo e rischia di cadere: Barcollo ma non molloA un passo da Sanremo, la cantante ha rischiato di cadere: la tensione le ha giocato un brutto scherzo sul Green Carpet inaugurale della kermesse ... fanpage.it

Elettra Lamborghini sfiora la caduta sul green carpet di Sanremo e ci ironizza sui social: Barcollo ma non molloElettra, ultima a uscire dal teatro, si è però ripresa subito con il suo solito sorriso. Poco dopo ha raggiunto le conduttrici del PrimaFestival - Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi - che ... today.it

Donna - I big in gara di Sanremo 2026 stanno portando a termine gli ultimi preparativi per dare il via all’evento con stile. A cosa serve la maschera viso “di plastica” usata da Arisa ed Elettra Lamborghini - facebook.com facebook

Elettra Lamborghini inciampa, Arisa e Bambole di pezza in bianco: tutti i look della sfilata di #Sanremo 2026 x.com