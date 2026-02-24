Bandiere Ucraina sventolano al Parlamento Europeo nel 4° anniversario dell' invasione russa – Il video

Il Parlamento Europeo sventola le bandiere ucraine in ricordo del quarto anniversario dell'invasione russa, causato dall'attacco che ha sconvolto l'Ucraina. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di rappresentanti e attivisti, che hanno osservato un momento di solidarietà davanti all’edificio di Strasburgo. Questa iniziativa mira a mantenere alta l’attenzione sulla crisi in corso e a mostrare il sostegno internazionale. La scena si è conclusa con un saluto collettivo alle bandiere ucraine.

