Banda Carabinieri in concerto | Bullismo allarme sociale attesi oltre mille studenti

La banda dei Carabinieri organizza un concerto per sensibilizzare i ragazzi contro il bullismo, che è cresciuto nelle scuole. La causa è l’aumento delle aggressioni e delle truffe tra i giovani, che preoccupano le autorità. Oltre mille studenti sono invitati a partecipare a questo evento, che mira a trasmettere messaggi di rispetto e responsabilità. L’iniziativa coinvolge anche insegnanti e genitori per rafforzare la prevenzione nelle comunità scolastiche.

Il concerto della banda dell’Arma dei carabinieri e un momento educativo rivolto ai giovani e alle fasce più fragili per contrastare l’allarme sociale delle aggressioni, del bullismo e delle truffe, a cui sono attesi oltre mille studenti. Questo e altro nella giornata di eventi organizzata dall’Arma dei carabinieri mercoledì 25 febbraio al politeama Rossetti, con il concerto gratuito della Banda musicale dell’Arma dei carabinieri alle 20:30. La ricorrenza è quella del primo anniversario della dichiarazione di “Venerabilità” di Salvo D’Acquisto, dichiarata da Papa Francesco. Il giovane vice brigadiere, nel 1943, sacrificò la propria vita durante un rastrellamento nazista per salvare 22 civili innocenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Bullismo, dipendenze, legalità: i carabinieri incontrano gli studentiI carabinieri della Compagnia di Sacile sono arrivati a Pasiano di Pordenone per parlare con gli studenti dell’Istituto “Celso Costantini”. Oltre mille lavoratori attesi per la nuova stagione: Gardaland avvia le selezioni per il 2026Gardaland ha annunciato l’avvio delle selezioni per la stagione 2026, prevista per il 28 marzo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Giornata della Liberazione; 165° anniversario della Luogotenenza dei Carabinieri di Vasto; Furgone rubato nella notte, operazione lampo dei carabinieri di Jesi: tre arresti, indagini sulla banda; Benevento, la banda dell'Audi nera colpisce ancora: polizia e carabinieri sulle tracce dei ladri. Trieste ricorda Salvo D’Acquisto: al Rossetti il concerto della Banda dei CarabinieriTrieste celebra Salvo D’Acquisto al Rossetti con la Banda dei Carabinieri e incontri per i giovani. nordest24.it Siena, piazza del Campo gremita per il concerto della banda dei carabinieriSiena, 20 settembre 2025 – Una grande serata quella di venerdì 19 settembre in piazza del Campo. Si è esibita infatti la banda dei carabinieri diretta dal maestro Martinelli. L’occasione è stata la ... lanazione.it Trieste, al Rossetti concerto della Banda dei Carabinieri per il venerabile Salvo D’Acquisto ARTICOLO https://www.triesteallnews.it/2026/02/trieste-al-rossetti-concerto-della-banda-dei-carabinieri-per-il-venerabile-salvo-dacquisto/ - facebook.com facebook Trieste celebra Salvo D’Acquisto al Rossetti con la Banda dei Carabinieri e incontri per i giovani. #Friuli #Trieste #Eventi x.com