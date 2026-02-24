Bambole di pezza chi sono le cantanti di Sanremo? Come si chiamano e che canzoni cantano?

Le bambole di pezza sono le cantanti di Sanremo, scelte per portare sul palco brani che uniscono musica e impegno sociale. La band milanese, attiva dal 2002, ha conquistato il pubblico con canzoni che affrontano temi come l’uguaglianza e la solidarietà. Le componenti, note per il loro stile energico, si sono fatte conoscere anche fuori dal mondo della musica grazie a iniziative benefiche. Le loro performance continuano a catturare l’attenzione di chi ascolta.

Chi sono le Bambole di Pezza? Nomi delle componenti, carriera, impegno sociale e i brani che hanno reso celebre la band pop-punk milanese dal 2002 a oggi. Le Bambole di Pezza tornano sotto i riflettori con un nuovo capitolo della loro carriera, portando il pop-punk femminile su uno dei palchi più prestigiosi della musica italiana. Un traguardo simbolico per una band che, dal 2002 a oggi, ha attraversato mode e generazioni restando sempre fedele alla propria identità. Nate a Milano da un'idea della chitarrista Morgana, hanno lasciato il segno nella scena alternativa con un linguaggio diretto, ironico e spesso provocatorio.

Bambole di Pezza a Sanremo 2026: chi sono, la canzone e perché si chiamano cosìLe bambole di pezza a Sanremo 2026 sono protagoniste di questa edizione del festival.

Chi sono Le Bambole di pezza a Sanremo 2026, formazione della band e storiaLe Bambole di Pezza sono una band italiana formata interamente da donne, nata a Milano.

Bambole di pezza fanno foto con i fan a Sanremo come vere Star

