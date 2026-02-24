Bambole di pezza cantano Resta con me | il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Le Bambole di pezza interpretano “Resta con me” a Sanremo 2026, coinvolgendo il pubblico con una canzone che parla di desiderio e nostalgia. La scelta del brano deriva dalla volontà di esprimere emozioni profonde attraverso una melodia semplice e diretta. Durante l’esibizione, si nota come le artiste abbiano integrato strumenti acustici per rafforzare il messaggio. La performance si conclude con un applauso lungo e spontaneo tra gli spettatori.

Sul palco dell’Ariston le Bambole di pezza cantano “ Resta con me “. Quale è il significato del brano in gara a Sanremo 2026? Ecco il testo della canzone con cui le artiste gareggiano al Festival della canzone italiana. Si tratta del primo e unico gruppo in gara di quest’anno. Per il loro debutto hanno scelto una ballata che oscilla tra il pop e il punk rock. Il testo del brano delle Bambole di Pezza a Sanremo ’26. Ecco le parole di “Resta con me “: “ Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia E a volte per cambiare tutto basta una parola Per diventare ciò che sono ho camminato sola Sono una donna che non guarda in faccia niente Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente Quando ti senti stanca dalle delusioni E l’unica certezza sono le canzoni E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così Con il cuore in gola senza lacrime e paura Con le braccia aperte per gridare Resta con me In questi tempi di odio Tu resta con me Anche se tutto questo ci cambierà Adesso sono io a dirti che ho bisogno A dirti in questo posto sembra tutto una follia Resta con me, resta con me Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi Vissuto vite che non sai, se immaginarti Ho visto uomini per bene, andare in pezzi E ho visto uomini di strada, tornare onesti E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa Una ragazza una chitarra, e una tempesta Questi non sanno cosa provo dentro Come una foglia sempre stata al vento E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così Con il cuore in gola senza lacrime e paura Con le braccia aperte per gridare Resta con me In questi tempi di odio Tu resta con me Anche se tutto questo ci cambierà Adesso sono io a dirti che ho bisogno A dirti in questo posto sembra tutto una follia Resta con me, resta con me E allora dimmi Se conosci un modo Per dimenticare i guai Per noi che siamo stati Sempre appesi a un filo Aspettami nell’alba di questo mattino Ho superato anni come questi E avrei voluto dirti Resta con me In questi tempi di odio Tu resta con me Anche se tutto questo ci cambierà Adesso sono io a dirti che ho bisogno A dirti in questo posto sembra tutto una follia Resta con me, resta con me “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, Bambole di Pezza cantano Resta con me. Testo e di cosa parla la canzoneLe Bambole di Pezza hanno scelto di esibirsi a Sanremo 2026, dopo aver vinto le selezioni locali, perché vogliono portare sul palco il loro brano “Resta con me”.

Il testo e il significato di Resta con me delle Bambole di pezza a Sanremo 2026: un messaggio d’unione in tempi difficiliLe Bambole di Pezza portano sul palco di Sanremo 2026 il brano

Bambole di pezza - RESTA CON ME | SANREMO 2026

