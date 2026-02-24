Bambino morto dopo il trapianto il Monaldi | Chi ha inserito ghiaccio secco è elemento determinante

Il Monaldi ha attribuito la morte del bambino, avvenuta dopo il trapianto, alla presenza di ghiaccio secco nel contenitore dell’organo proveniente da Bolzano. L’ospedale napoletano sottolinea che l’inserimento di questa sostanza è stato un elemento decisivo nell’accaduto. Le indagini condotte dai Nas di Trento stanno cercando di individuare chi abbia posizionato il ghiaccio secco durante il trasporto. La vicenda resta ancora aperta e da chiarire.

© Lapresse.it - Bambino morto dopo il trapianto, il Monaldi: “Chi ha inserito ghiaccio secco è elemento determinante”

Nella vicenda del piccolo Domenico, il bambino morto dopo il trapianto effettuato all'ospedale Monaldi di Napoli, che aveva ricevuto un cuore 'bruciato' proveniente da Bolzano, l'azienda ospedaliera dei Colli, alla quale afferisce la clinica napolitana, ha emesso una nota, "L'Azienda apprende che i Nas di Trento stanno conducendo un'inchiesta su quanto accaduto nella sala operatoria dell'Ospedale di Bolzano, al fine di accertare chi abbia inserito il ghiaccio secco nel contenitore per il trasporto dell'organo, elemento determinante nella causazione del danno e al quale sono ascrivibili le conseguenze successive".