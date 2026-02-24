Bambino di 9 anni cade dal terrazino della scuola | ha ceduto la ringhiera

Un bambino di nove anni è finito al suolo dopo che la ringhiera del terrazzo della scuola Papa Giovanni a Pietra Ligure si è rotta. La causa è stata una perdita di stabilità della ringhiera, che non ha retto il peso del piccolo durante la ricreazione. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi, che si sono subito attivati per assistere il ragazzino. La scuola ha avviato controlli sulla sicurezza delle strutture.

Un bambino di nove anni è precipitato dal terrazzino della scuola Papa Giovanni a Pietra Ligure, nel Savonese. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. In base alle prime informazioni, l’alunno si trovava appoggiato alla ringhiera, quando la struttura di protezione ha ceduto e il malcapitato è precipitato a circa quattro metri d’altezza. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco. Il piccolo è stato portato all’ospedale cittadino Santa Croce per il primo ricovero, ma c’è la possibilità di un trasferimento all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

