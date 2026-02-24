Bambina live a Officina Civica

Bambina ha portato sul palco di Officina Civica la vittoria nel Firenze Suona contest 2025, attirando un pubblico entusiasta. La causa è la sua musica coinvolgente e il talento riconosciuto a livello locale. La serata si arricchisce anche della performance di SYNEST, vincitori del Sonoria Summer Contest 2025, mentre SUMMA apre l’evento. L’appuntamento si svolge nella sede di Calenzano, in via Petrarca 180, e promette di essere un momento di grande energia musicale.