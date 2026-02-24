Bambina live a Officina Civica
Bambina ha portato sul palco di Officina Civica la vittoria nel Firenze Suona contest 2025, attirando un pubblico entusiasta. La causa è la sua musica coinvolgente e il talento riconosciuto a livello locale. La serata si arricchisce anche della performance di SYNEST, vincitori del Sonoria Summer Contest 2025, mentre SUMMA apre l’evento. L’appuntamento si svolge nella sede di Calenzano, in via Petrarca 180, e promette di essere un momento di grande energia musicale.
Torna la grande musica dal vivo ad OFFICINA CIVICAsabato 28 febbraio alle ore 21,15BAMBINA (vincitrice del Firenze Suona contest 2025)SYNEST(vincitori del Sonoria Summer Contest 2025)opening act: SUMMANello spazio di OFFICINA CIVICA, Via Petrarca 180 a Calenzano, sabato 28 febbraio torna la musica dal vivo. Si esibiranno i vincitori di due importanti contest che si sono tenuti a Firenze lo scorso anno.Saliranno sul palco i????????????, i vincitori del SONORIA SUMMER CONTEST 2025, rock band di Firenze formata nel 2024 tra energia e sperimentazione, e??????????????, la vincitrice del FIRENZE SUONA CONTEST 2025. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
