Baldacci si fa strada nel mondo del design
Massimiliano Baldacci Torroni ha aperto il suo locale sul lungomare di Cesenatico, grazie alla passione per il design. La sua attività, Art Mbt, attira clienti con arredi originali e un’atmosfera accogliente. A 26 anni, Baldacci sta trasformando il suo sogno in realtà, portando un tocco innovativo alla scena locale. La sua esperienza si basa su un talento spontaneo e sulla voglia di distinguersi nel settore. La sua crescita continua con entusiasmo e determinazione.
Un giovane imprenditore della riviera si sta imponendo come designer. È Massimiliano Baldacci Torroni, 26 anni, originario di Savignano e residente a Cesenatico, dove è titolare dell’Art Mbt, il locale sul lungomare che porta le sue iniziali. Massimiliano, per tutti Max, è un dandy moderno, il quale ha fatto dell’amore per l’art-dechor la sua professione. Lui non è banalmente un "interior design", perchè i suoi outfit domestici non partono dagli spazi, ma dalla conoscenza di chi deve abitarli. "La casa dice , non è altro che una proiezione dell’io, una sorta di uomo esteriorizzato. Ecco perchè, prima di pensare ad un ambiente da abbellire, bisogna conoscere il suo inquilino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
