Avvocato rivoluziona Salerno | ecco il piano per imprese e servizi

Sarel Malan ha presentato un piano per migliorare i servizi alle imprese a Salerno, motivato dalla crescente richiesta di supporto legale nelle attività commerciali. Ha annunciato iniziative concrete per semplificare le procedure e favorire lo sviluppo economico locale. L’avvocato si impegna a coinvolgere direttamente le aziende e le istituzioni per rendere più efficace l’assistenza legale. La proposta si rivolge a imprenditori e cittadini interessati a un cambiamento reale.

Sarel Malan, l’avvocato che punta a rivoluzionare Salerno. Sarel Malan, avvocato cassazionista e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, si candida con Forza Italia alle elezioni comunali della città. L’annuncio è stato fatto lunedì 23 febbraio 2026, in vista del voto previsto per il 24 e 25 maggio. Malan porta con sé un’esperienza amministrativa consolidata e un programma incentrato su imprese, burocrazia e servizi sociali. La notizia arriva in un momento cruciale per la politica salernitana, con Forza Italia che sta costruendo una lista competitiva per le prossime amministrative. Malan, già assessore al Bilancio del Comune di Baronissi dal 2010 al 2014, ha dichiarato di voler mettere a disposizione della città le proprie competenze con un approccio pragmatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Parte il ‘piano freddo’. Cibo, vestiario e servizi. Ecco come chiede aiuto

Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e l’Università degli Studi di Salerno, firmato il protocollo d’intesaSistemi Salerno e l’Università degli Studi di Salerno hanno firmato un protocollo d’intesa.