Avvisi sismici su wear os ora disponibili senza telefono
Un aggiornamento recente permette alle smartwatches con Wear OS di ricevere avvisi sismici anche senza collegare lo smartphone. Questa funzione nasce dalla necessità di garantire interventi rapidi in caso di terremoto, offrendo agli utenti una sicurezza maggiore. Ora, chi indossa questi dispositivi può ricevere notifiche immediate, indipendentemente dalla disponibilità del telefono. La novità mira a proteggere le persone in situazioni di emergenza, rendendo più efficace la risposta tempestiva.
Le smartwatches dotate di Wear OS introducono una funzione che migliora la gestione delle emergenze: la possibilità di ricevere avvisi di terremoto direttamente sul polso, anche quando lo smartphone non è presente. questa novità, indicata nelle note di rilascio dei servizi di sistema Google, mira a offrire notifiche tempestive e potenzialmente salvavita in situazioni critiche. avvisi di terremoto su wear os: ricezione indipendente dal telefono. La nuova funzione consente di inviare l’ allarme al dispositivo indossabile anche se quest’ultimo non risulta abbinato al telefono. In pratica, l’avviso può raggiungere lo smartwatch senza una connessione continua con lo smartphone, offrendo una via alternativa per ricevere notifiche in assenza del proprio telefono. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Wear os ora invia avvisi salvavita di terremoto senza telefonoUn aggiornamento di Wear OS consente ora di ricevere avvisi di terremoto anche senza collegare il telefono.
Wear os avvisi di terremoto ora disponibili direttamente sul polsoGoogle Play Services ha introdotto avvisi di terremoto sul smartwatch Wear OS, a causa dell’esigenza di aumentare la sicurezza degli utenti in zone sismiche.
