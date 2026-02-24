Avellino sventata truffa del finto nipote in danno di una 96enne

Una truffa del finto nipote è stata sventata a Avellino quando la Polizia ha arrestato due uomini napoletani, di 20 e 37 anni, che avevano cercato di ingannare una donna di 96 anni in via Mazzini. I sospettati avevano pianificato di convincerla a consegnare denaro con false promesse. La vittima, però, ha subito allertato le forze dell’ordine, che hanno intercettato i due prima che potessero agire. La vicenda coinvolge anche altri dettagli di un tentativo di truffa già studiato.

Il meccanismo truffaldino si avvaleva della complicità di una terza persona, incaricata di contattare telefonicamente la vittima La Polizia di Stato di Avellino, nella tarda mattinata di ieri, ha tratto in arresto un ventenne e un trentasettenne, entrambi napoletani, che, in questa via Mazzini, hanno tentato di truffare una novantaseienne. L'immediata segnalazione al 113 da parte di familiari della vittima, consentiva un tempestivo intervento dei poliziotti della Squadra "Volanti" che bloccavano i due uomini nei pressi dell'abitazione dell'anziana donna. Il meccanismo truffaldino si avvaleva della complicità di una terza persona, incaricata di contattare telefonicamente la vittima.