Avellino al via la terza edizione di Occhio alla Truffa per difendere gli over 65

Un furto avvenuto questa mattina nel centro storico di Avellino ha spinto il Comune a presentare la terza edizione di “Occhio alla Truffa”. L’evento si tiene all’Urban Center, in un edificio storico che ospita incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani. La manifestazione mira a sensibilizzare gli over 65 sui rischi delle truffe e a fornire strumenti utili per riconoscerle. La partecipazione di molte associazioni locali rende l’appuntamento particolarmente significativo.

AVELLINO – Questa mattina, all’Urban Center presso i locali dell’ex chiesa del Carmine, in via Triggio, il Comune ha presentato la terza edizione di “Occhio alla Truffa”. Un progetto dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli over 65, realizzato in collaborazione con la Prefettura e cofinanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe contro i cittadini anziani. Un titolo essenziale per un fenomeno che cambia maschera, ma non sostanza. In sala il commissario straordinario Giuliana Perrotta, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, il Comune presenta la terza edizione della campagna "Occhio alla truffa"Il Comune di Avellino ha annunciato la terza edizione della campagna “Occhio alla truffa” per il prossimo 24 febbraio alle 11:00.

Leggi anche: Al via la terza edizione di “Scuola con Gusto”: gli studenti alla scoperta del Caar

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Museo irpino ad Avellino, al via la mostra: Il sogno continua; Avellino, al via la terza edizione di Occhio alla Truffa: appuntamento il 24 febbraio al Comune; Museo irpino ad Avellino, al via la mostra: Il sogno continua; Al via i casting per il progetto audiovisivo Ci avete abbandonati: tutte le info utili.

Avellino, al via la terza edizione di Occhio alla Truffa: appuntamento il 24 febbraio al ComuneTorna con la sua terza edizione Occhio alla Truffa, la campagna di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni dei cittadini, con un’attenzione particolare alle persone anziane. L’appuntamento è fi ... irpinianews.it

Avellino, si insedia la Consulta Argento: al via il piano per l’invecchiamento attivo e la tutela degli anzianiSi è insediata questa mattina, presso l’Urban Center di Avellino, la Consulta Argento, organismo istituito con Delibera Commissariale n. 23 del 26 gennaio 2026 con l’obiettivo di mettere al centro d ... irpiniaoggi.it

Nell'udienza predibattimentale per decidere sul giudizio nei confronti di un detenuto che era stato scoperto con un telefonino e aveva minacciato un agente, la difesa deposita due perizie gia' eseguite a Napoli e ottiene una terza anche ad Avellino - facebook.com facebook