Autovelox non segnalato | come annullare la multa con prove concrete

Un autovelox non segnalato ha causato la possibilità di annullare multe per eccesso di velocità. La mancanza di segnali visibili può rendere illegittima la sanzione, ma occorre presentare prove prove concrete per dimostrarlo. Le persone coinvolte devono raccogliere fotografi e testimonianze sul mancato avviso, evitando di affidarsi solo a supposizioni. La strategia corretta può fare la differenza nella validità del ricorso.

Un autovelox non segnalato potrebbe rendere illegittima una multa per eccesso di velocità, ma contestarla senza prove concrete è rischioso. Secondo un avvocato civilista, la legittimità della sanzione dipende dalla regolarità dell’accertamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che un dispositivo non omologato non può giustificare una multa. In Italia, solo 3.800 dei 11.000 autovelox installati risultano registrati nella piattaforma ministeriale, un dato che non coincide automaticamente con l’omologazione. Se l’autovelox non è segnalato o non visibile, la multa può essere annullata, ma per contestarla è necessario individuare con precisione il profilo di illegittimità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Autovelox non segnalato: devo pagare lo stesso?Un autovelox non segnalato ha provocato una multa per eccesso di velocità.

