Autovelox mobili a Como e in Lombardia | la mappa fino al 1° marzo

La polizia stradale di Como ha installato autovelox mobili, aumentando i controlli sulla velocità per ridurre gli incidenti. La decisione deriva dall’aumento di incidenti causati dall’eccesso di velocità nelle zone più critiche. Le postazioni temporanee vengono spostate regolarmente lungo le arterie principali, coinvolgendo anche le vie periferiche. Le autorità hanno già multato numerosi guidatori che superavano i limiti di velocità stabiliti. Le verifiche proseguono fino al primo marzo.

Tra le postazioni previste questa settimana anche la Pedemontana A36 in provincia di Como: ecco tutte le strade della Lombardia dove saranno attivi i controlli della polizia con autovelox mobili fino al 1 marzo Anche questa settimana tornano i controlli della polizia stradale sulle principali arterie della Lombardia con l’ausilio degli autovelox mobili. Le verifiche, programmate fino a domenica 1 marzo, hanno un duplice obiettivo: aumentare la sicurezza sulle strade e contrastare gli eccessi di velocità, una delle cause più frequenti di incidenti. Le pattuglie saranno presenti su autostrade, statali e provinciali della regione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia: la mappa fino al 7 dicembre. Doppi controlli sulla Tangenziale di Como

Autovelox mobili in Lombardia: la mappa dei controlli fino all’11 gennaioL’autovelox mobili in Lombardia continuano le verifiche fino all’11 gennaio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Attenzione agli autovelox mobili sulla tangenziale di Como: dove saranno i controlli nel weekend; Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità sino a domenica 1 marzo. Ecco dove e quando; Attivati nuovi autovelox mobili, attenzione massima questa settimana: li hanno messi dove passano proprio in tanti.

Autovelox mobili a Como e in Lombardia: la mappa fino al 1° marzoTra le postazioni previste questa settimana anche la Pedemontana A36 in provincia di Como: ecco tutte le strade della Lombardia dove saranno attivi i controlli della polizia con autovelox mobili fino ... quicomo.it

Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità sino a domenica 1 marzo. Ecco dove e quandoI limiti di velocità su strade e autostrade, multe e taglio dei punti patente per chi non li rispetta. Quando e come le sanzioni degli autovelox fissi sono contestabili ... ilgiorno.it

Controlli autovelox mobili sulle principali strade del Lazio fino al Primo marzo: dove saranno le postazioni questa settimana - facebook.com facebook

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #16febbraio a domenica #22febbraio Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com