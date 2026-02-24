Autostrade code per cantieri e mezzi in avaria

Un veicolo in avaria ha causato una coda di 6 km tra aeroporto e Arenzano sull’A10, creando intensi rallentamenti questa mattina. La presenza di cantieri e mezzi in manutenzione aggrava il traffico, rendendo difficile circolare senza intoppi. Gli automobilisti devono affrontare ritardi e file lunghe in un tratto molto trafficato della rete autostradale genovese. Le autorità raccomandano di pianificare percorsi alternativi per questa giornata.

Situazione analoga in A26 con coda di 2 km tra Masone e il bivio A26A10, sempre per un veicolo in avaria. Traffico più scorrevole invece in A7 dopo un inizio di giornata complicato nel tratto cittadino. In A12 invece prosegue fino al 6 marzo la chiusura del casello di Chiavari in uscita per chi proviene da levante.

Autostrade, domenica di code per i cantieriDomenica 15 febbraio 2026, l’autostrada A12 si è riempita di auto ferme a causa di lavori in corso, creando lunghe code che hanno bloccato il traffico.

Mezzo pesante in avaria, lunghe code in tangenzialeSi è verificato un incidente sulla tangenziale di Marghera, dove un mezzo pesante in avaria ha causato lunghe code.

