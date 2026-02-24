Auto Stellantis riparte da +6,7% di nuove immatricolazioni

Stellantis registra un aumento del 6,7% nelle nuove immatricolazioni di auto a gennaio 2026, causato da una domanda crescente sui modelli SUV e utilitarie. La casa automobilistica ha introdotto nuove offerte e incentivi, attirando più clienti nel primo mese dell’anno. Questo incremento riflette il recupero del settore dopo mesi di stagnazione e l’interesse rinnovato verso veicoli più efficienti. La tendenza sembra destinata a continuare nei prossimi mesi.

© Lapresse.it - Auto, Stellantis riparte da +6,7% di nuove immatricolazioni

Stellantis mette la quarta e riparte da un incremento del 6,7% di nuove immatricolazioni di auto a gennaio 2026. Un dato che – racconta l' Associazione europea dei costruttori di automobilistici (Acea) – viaggia in controtendenza rispetto all' Europa dove le nuove immatricolazioni sono diminuite del 3,9% rispetto a gennaio dell'anno scorso. Si tratta del "secondo inizio consecutivo di anno impegnativo per il mercato " delle auto. Oltre 160mila nuove auto per Stellantis. Anche a dispetto dei dati del 2025, che ha registrato un calo generalizzato delle vendite, il gruppo Stellantis segna un +6,7% rispetto allo stesso mese dell'anno prima, nel mercato Europeo occidentale (Ue+Efta+Regno Unito); in particolare sono 164.