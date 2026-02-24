Auto rubate e cannibalizzate la vicina Bat corre ai ripari | scende in campo il sistema che scoverà le carcasse

Il furto e la smantellamento di auto rubate hanno spinto la vicina Bat a intervenire. La regione Puglia ha avviato un progetto per installare un sistema di rilevamento delle carcasse abbandonate. Questo strumento aiuterà a individuare rapidamente veicoli smarriti e lasciati sui territori. La decisione nasce dall’accordo con la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, firmato a fine 2025, che prevede anche la manutenzione e l’aggiornamento della tecnologia. Il sistema sarà operativo nelle prossime settimane.

Tutto questo genera un elevato rischio di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere, con conseguenti danni per l’ecosistema. L’accordo prevede che gli apparati tecnologici vengano trasferiti in uso alla Prefettura Bat, che li porrà a disposizione delle forze dell’ordine. Il noleggio, affidato per un anno al costo di 122mila euro, comprende anche la formazione del personale addetto all'utilizzo e alla gestione del sistema centrale e delle sale controllo e assistenza tecnica H24. Così l’assessore all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento: “Il contrasto all’abbandono delle carcasse di veicoli rubati ha un doppio valore perché tende a reprimere azioni criminali sia contro il patrimonio dei singoli cittadini che contro l’ambiente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

