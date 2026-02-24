Auto ibrida in fiamme a Portici | Defender divorata dal rogo Salvato il conducente

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in via Vittorio Emanuele a Portici, dove un'auto ibrida è andata in fiamme ed è stata completamente distrutta. In pochi minuti la vettura, una Land Rover Defender ibrida, è stata divorata dal rogo fino a ridursi a una carcassa annerita. Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo proveniva da Napoli e avrebbe manifestato alcuni problemi all'accensione. Il proprietario si sarebbe quindi diretto verso un'officina della zona vesuviana. Durante il tragitto, però, si sarebbe sviluppato un incendio, inizialmente non percepito dall'automobilista.