Auto cappottata a Cattinara | traffico in tilt

Un'auto si capovolge a Cattinara, causando un blocco totale del traffico questa mattina. L’incidente avviene lungo una strada principale, dove alcune auto sono rimaste bloccate nel caos. La polizia intervenuta sul posto ha deviato il traffico e soccorso i coinvolti. Nessuna informazione ancora sulla dinamica precisa dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada rimane chiusa in attesa di ulteriori verifiche.

Un incidente con cappottamento si è verificato a Cattinara nella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio. Si tratta di uno scontro tra due auto, di cui una è finita con le ruote all’aria all'incrocio tra strada di Fiume e via del Castelliere. Stando a quanto appreso, non ci sarebbero feriti gravi, ma in entrambi i sensi di marcia si registrano importanti disagi al traffico. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Auto a fuoco sulla Nomentana, traffico in tilt verso il centro: strada chiusa e auto incolonnateUn'auto brucia sulla Nomentana, creando disagi al traffico diretto verso il centro di Roma.

Leggi anche: Via Irno, auto in fiamme: traffico in tilt