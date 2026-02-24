austin tucker martin ossessionato dagli epstein files era convinto che il governo stesse insabbiando

Austin Tucker Martin, sostenitore di Trump e cattolico convinto, si è mostrato profondamente ossessionato dagli Epstein files. La sua preoccupazione nasce dalla convinzione che il governo nasconda informazioni importanti, soprattutto dopo l’ultima rivelazione dei documenti resa nota dal Dipartimento di Giustizia a fine gennaio. Martin ha passato ore a leggere e analizzare quei file, ritenendo che ci siano dettagli ancora nascosti. La sua attenzione si concentra sui possibili segreti sepolti nei documenti pubblicati.

Si dichiarava cattolico, era sostenitore di Trump. Ma profondamente turbato, fino all’ossessione, dagli Epstein files e in particolare dall’ultima tranche di pubblicazione dei documenti da parte del Dipartimento di Giustizia a fine gennaio. Austin Tucker Martin, il 21enne che nella notte tra il 21 e il 22 febbraio è stato ucciso dagli agenti del Secret Service mentre cercava, con una tanica di benzina e un fucile, di introdursi nella tenuta di Donald Trump a Mar a Lago, voleva in qualche modo arrivare a fare giustizia, perché convinto che il governo stesse insabbiando. A rivelarlo sono alcuni messaggi pubblicati dal sito Tmz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Voleva uccidere Trump: chi era Austin Tucker Martin, ucciso a Mar-a-Lago. “Ossessionato dagli Epstein files”Austin Tucker Martin, 21 anni, è stato ucciso dagli agenti del Secret Service mentre cercava di entrare armato a Mar-a-Lago, motivato dall’ossessione per i file di Epstein.

Sosteneva il presidente ma era ossessionato dagli Epstein Files l’uomo che si è introdotto nella residenza di TrumpUn giovane di 21 anni, ossessionato dai file Epstein, ha cercato di entrare armato nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, causando la sua uccisione da parte del Secret Service all’alba di domenica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Austin Tucker Martin, uomo armato di Mar?a?Lago, period un pittore, ossessionato dal disegnare scene dei campi da golf locali; Il giovane che ha cercato di uccidere il presidente era un trumpiano ossessionato dagli Epstein Files; Austin Tucker Martin a 21 anni ha provato a uccidere Trump: era ossessionato dagli Epstein Files; Attentato a Trump, il 21enne artista della Carolina del Nord sparito da casa e ossessionato dal golf.

Chi è il 21enne ucciso nella residenza di Trump a Mar-a-Lago: Conservatore ma ossessionato dai file EpsteinQui tutti grandi sostenitori di Trump. Non avrebbe fatto del male a una mosca raccontano parenti e amici di Austin Tucker Martin ... fanpage.it

Trump, uomo armato entra nella sua residenza a Mar-a-Lago e viene ucciso: Era un trumpiano ossessionatoUn uomo armato è entrato nella residenza di Trump a Mar-a-Lago e il Secret Service lo ha ucciso. Ecco chi era. newsmondo.it

AUSTIN TUCKER MARTIN, IL 21ENNE UCCISO NEL RESORT DI TRUMP, ERA OSSESSIONATO DAGLI EPSTEIN FILES x.com

“Qui tutti grandi sostenitori di Trump. Non avrebbe fatto del male a una mosca” raccontano parenti e amici di Austin Tucker Martin. Alcuni colleghi rivelano però che il 21enne era sempre più preoccupato di un insabbiamento del caso Epstein da parte del gover - facebook.com facebook