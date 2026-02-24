Auci | Libri patrimonio collettivo felice per salvataggio biblioteca Niscemi

Il recente salvataggio dei libri antichi della biblioteca di Niscemi è stato possibile grazie alla mobilitazione dei volontari degli ‘Olmi’. La causa principale è stata l’attenzione crescente della comunità verso il patrimonio culturale. I membri del movimento si sono impegnati a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini, portando all’intervento di salvataggio. La vicenda ha suscitato un forte interesse tra gli abitanti, che ora aspettano sviluppi concreti.

(Adnkronos) – "Io non lo so se, effettivamente, il nostro movimento degli 'Olmi' ha fatto sì che, con i nostri appelli, almeno i libri antichi della biblioteca Angelo Marsiano venissero salvati. Mi piace pensare che gli 'Olmi', perché il gruppo ha questo nome che riporta, appunto, alla radice antica del nome di Niscemi, abbiano almeno un piccolo merito. Cioè, quello di aver tenuto alta l'attenzione su un bene particolare. Perché, ribadisco, la biblioteca non è un bene pubblico. Ma non per questo deve essere un bene da trascurare, perché i libri fanno parte di un patrimonio collettivo di sapere, di conoscenza, di conservazione della memoria.