Cicero in Rome organizza attività e visite didattiche che coinvolgono bambini e famiglie, attirando numerosi partecipanti durante il weekend. La causa è l’interesse crescente per l’arte, la storia e l’archeologia tra i più giovani, che spinge a proporre percorsi interattivi e divertenti. I programmi includono visite speciali al Colosseo, esposizioni sui faraoni e sull’impressionismo, tutte pensate per coinvolgere bambini dai 2 agli 11 anni. Le iniziative si svolgono il 28 febbraio e il 1 marzo, offrendo un’esperienza educativa concreta.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2026 + Speciali Colosseo, Mostra Tesori dei Faraoni, Mostra Impressionismo e Domenica al Museo, a Roma con Cicero in Rome. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome; Visite didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per famiglie a Roma (2-11 anni) con Cicero in Rome: weekend 28 Febbraio – 1 Marzo 2026 + speciali Colosseo e mostre; Il museo? Un gioco da ragazzi. Visite e laboratori per le famiglie; Musei gratis la prima domenica del mese: visite guidate e laboratori al Salinas, Riso e Chiostro di Monreale.

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome- Il Palatino, dalle Capanne di Romolo al Palazzo Imperiale. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica Speciale Domenica al Museo - Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e ... romatoday.it

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in RomeAttività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) da Mercoledì 12 a Mercoledì 19 Giugno 2024 + Colosseo e Mostra ... romatoday.it

Riapre il Centro Didattico Scientifico al Parco Pineta: visite guidate e attività per famiglie. - facebook.com facebook

Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome ift.tt/WCx1Ehr x.com