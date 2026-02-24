Attivista hipster rock | Irvine è il capitano più controcorrente al mondo

Un attivista, appassionato di musica rock e stile hipster, ha attirato l'attenzione per il suo carattere forte e deciso. La sua presenza in campo viene spesso paragonata a un'imitazione di Cantona, una scelta che ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le sue mosse sul terreno di gioco ricordano le serpentine di Kewell The Jewel, sorprendendo gli spettatori e creando tensioni con gli avversari. La sua personalità controcorrente continua a far parlare di sé.

© Gazzetta.it - Attivista, hipster, rock: Irvine è il capitano più controcorrente al mondo

Dante definiva gli ignavi "sciagurati che mai non fur vivi" e con loro applicava alla lettera la legge del contrappasso: persone che in vita non hanno mai preso posizione, senza infamia e senza lode, sono costretti a correre per l'eternità nudi dietro una bandiera che corre velocissima mentre insetti e vermi li dilaniano. E oggi che l'ignavia è morbo sociale ben più grave rispetto che ai tempi di Dante, fa notizia chi ignavo non è. Qualche giorno fa il capitano di un club dei 5 maggiori campionati d'Europa ha indossato sui social la maglietta nera di Cantona del Manchester United e ha mimato il suo gesto cult, il calcio volante al tifoso del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Leggi anche: Il rock dei Queen travolge Roma: We Will Rock You al Teatro Olimpico Bluvertigo al festival AMA: nuova rotta per il rock, tra sperimentazione e un pubblico più ampio.I Bluvertigo si preparano a salire sul palco del festival AMA, un evento che punta a rinnovare il rock italiano con sonorità sperimentali e un pubblico più variegato.