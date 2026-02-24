attentato alla stazione di mosca

Un ordigno esplosivo ha provocato la morte di un agente di polizia e il ferimento di altri due vicino a una stazione di Mosca, causando panico tra i passanti. L'esplosione si è verificata nel pomeriggio di lunedì, quando le forze dell'ordine intervenivano in un'area affollata. Testimoni riferiscono di aver udito un forte boato e visto fuggire persone spaventate. Le autorità stanno indagando sull'origine dell'ordigno e sui responsabili.

Un agente di polizia è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti dopo che un ordigno esplosivo è esploso fuori da una stazione ferroviaria di Mosca lunedì, ha dichiarato il Ministero degli Interni russo. Sui canali Telegram russi circolano video che mostrano i primi minuti dopo l’esplosione. Il motivo dell’esplosione, avvenuta poco dopo le 21.00 ora locale di lunedì sera, non è ancora stato stabilito e non sono state rilasciate ulteriori informazioni sull’ordigno. I due agenti di polizia feriti sono stati portati in ospedale con “varie ferite”. Un comunicato del Ministero degli Interni ha dichiarato che le forze dell’ordine stanno lavorando “in collaborazione per indagare su tutte le circostanze”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Esplode ordigno alla stazione Savelovsky di Mosca, ucciso un agenteUn'esplosione avvenuta alle 00:05 vicino alla stazione Savelovsky di Mosca ha provocato la morte di un agente di polizia.

Ecco chi era il generale Sarvarov ucciso nell’attentato bomba a Mosca: dalla Cecenia alla Siria, per Kiev era uno dei criminali di guerra russiEcco chi era il generale Sarvarov, ucciso nell’attentato bomba a Mosca: originario degli Urali, aveva un legame sia con l’Europa che con l’Asia, e aveva trascorso gran parte della sua vita vicino ai vertici di Mosca, servendo la Russia durante la sua carriera.

