ATP Santiago 2026 | nel giorno di Pellegrino arrivano i colpi a sorpresa Si salva Comesaña

Nel torneo ATP di Santiago del Cile, i colpi a sorpresa sono arrivati nel giorno di Pellegrino, causati da risultati inattesi. Comesaña si è salvato grazie a una vittoria inaspettata, mentre altri giocatori hanno subito sconfitte impreviste. Quattro incontri hanno aperto il tabellone principale, rivelando sorprese tra i favoriti e cambi di scenario nel torneo. I match proseguono con entusiasmo tra le reazioni di giocatori e tifosi presenti.

Quattro i match disputati nella prima giornata di tabellone principale all’ATP 250 di Santiago del Cile. E, nonostante si sia appena all’inizio, diverse sorprese non sono mancate, come anche le situazioni da raccontare in un torneo che, nella seconda giornata, vedrà l’esordio di Matteo Berrettini e Francesco Passaro (potenzialmente destinati a un derby di secondo turno). Si è già raccontato della vittoria di Andrea Pellegrino contro il qualificato argentino Alex Barrena: adesso di argentino per lui ce ne sarà un altro, Francisco Comesaña, che però deve faticare tantissimo per battere lo spagnolo Pedro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Santiago 2026, Pellegrino vince la battaglia con Galan e supera le qualificazioniAndrea Pellegrino ha conquistato la qualificazione all’ATP 250 di Santiago dopo aver superato le qualificazioni.

ATP Santiago 2026, dopo le qualificazioni Andrea Pellegrino vince anche al primo turnoAndrea Pellegrino ha conquistato il suo primo turno all’ATP Santiago 2026, dopo aver superato le qualificazioni in una lunga partita di tre ore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tabellone ATP Santiago 2026: Berrettini, Darderi e Passaro al via, Cerundolo n. 1; Santiago: Passaro, Berrettini e Darderi nel MD, Pellegrino quasi; ATP Santiago: Pellegrino vince la prima gara nel circuito maggiore nel 2026; ATP Santiago 2026, Pellegrino vince la battaglia con Galan e supera le qualificazioni.

ATP Santiago: Pellegrino vince la prima gara nel circuito maggiore nel 2026Tennis - ATP, Italiani | Il 28enne pugliese scala ancora il ranking e domina soprattutto in risposta il match con Barrena. ubitennis.com

LIVE Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: inizia una nuova avventura sul rossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d'esordio a Santiago del Chile di Matteo ... oasport.it

Buongiorno grazie per avermi accettata …. Chissà se un giorno riuscirò a fare il cammino di Santiago ora no protesi ginocchio fatta da 6 mesi … una domanda io che sono intollerante a parecchi cibi glutine latte frutta e verdura…. Troverei qualcosa adatto a m - facebook.com facebook